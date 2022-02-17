На перекрестке населенных пунктов Воскресенское и Гороховка в Николаевской области устанавливают электрические опоры.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Николаевской области.

Там рассказали о завершении текущего среднего ремонта участка трассы Н-11 «Днепр – Николаев», на которой и устанавливают электроопоры.

— Хорошие погодные условия позволили приступить к строительным работам на 2 недели раньше запланированного, – добавили в Службе автодорог.

Указывается, что на перекрестке населенных пунктов Воскресенское – Гороховка уже выполнены работы по монтажу фундаментов и сейчас устанавливают 28 электрических опор. Включить внешнее электроосвещение на этом отрезке автодороги планируют в марте текущего года.

— Освещенная дорога позволит улучшить условия местного и транзитного проезда, а также улучшить безопасность и комфорт передвижения водителей и пешеходов в ночное время суток, – добавили в Службе автодорог.

Напомним, на строительство дороги в обход Нового Буга в Николаевской области планируют потратить 582,3 миллиона гривен.