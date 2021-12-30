На строительство дороги в обход Нового Буга в Николаевской области планируют потратить 582,3 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro, пишут НикВести.

Служба автомобильных дорог Николаевской области 29 декабря 2021 года объявила торги на выполнение второй очереди работ по строительству дороги в обход Нового Буга. Ожидаемая стоимость работ за 9,341 километра дороги составляет 582 миллиона 354 тысячи гривен.

Согласно тендерной документации, до 20 декабря 2024 года подрядчик должен будет выполнить: подготовительные работы (спилить деревья и выкорчевать пни, засыпать траншеи и котлованы бульдозером, очистить территорию от мусора, листвы и кустарников, а также демонтировать дорожные знаки), разобрать старые искусственные сооружения и дорожную одежду, перенести все проходящие через территорию строительства дороги сети, уложить цементобетонное дорожное покрытие, установить дорожные знаки и металлические барьерные ограждения, нанести разметку, высадить новые деревья вдоль дороги, сделать освещение и т.д. По окончанию строительства дороги подрядчик также должен дать 10 лет гарантии выполненных работ.

Отметим, что на сегодняшний день идет процесс подачи тендерных предложений от будущих участников аукциона, который определен на 22 марта 2022 года.

Как сообщали в «Укравтодоре», строительство автодороги в обход Нового Буга поможет решить две проблемы: снизить поток идущего через город автотранспорта и улучшить экологическую ситуацию в городе.

Ранее сообщалось, что Служба автомобильных дорог Николаевской области объявила тендер на капитальный ремонт автомобильной дороги государственного значения Р-55 «Одесса-Вознесенск-Новый Буг» на 22-километровом участке км 136+340 – км 158+340.