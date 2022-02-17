В Украину заходит международная компания Sii Group, специализирующаяся на IT-аутсорсе. Фирма обещает создать до 3 тысяч рабочих мест для местных специалистов.

Об этом информирует AIN.ua.

IT-компания Sii Group заходит в Украину и планирует нанять 3000 специалистов

Первым местом дислокации компании стала Одесса, где открылся небольшой офис на 10 сотрудников. В дальнейших планах Sii Group офисы покрупнее во всех крупных городах Украины, включая Киев, Днепр, Харьков и Львов. Новые вакансии будут появляться в зависимости от темпов развития проекта.

В компании ориентируются на поиски специалистов по Java, iOS, Android, Python, .NET, Front-end, C++, Embedded C, ServiceNow, BI Developers, также там готовы нанять бэк-офисников.

Также в компании обещают, что сотрудники смогут работать в удобном режиме, включая удаленку либо гибридный подходит с несколькими часами присуствия в офисе.