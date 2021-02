Экспорт услуг Украиной в секторе информационных услуг достиг 5 миллиардов долларов в год.

Аналитическое исследование об IT сфере провела BRDO.

Экспорт IT-индустрии вырос за 2020 год на 854 миллиона долларов, больше чем на 20%. Компьютерные услуги почти достигли 10% в общих показаниях экспорта.

C 2013 года экспорт услуг сектора информационных технологий рос быстрее, чем общий экспорт национальных товаров и иных услуг. Даже на фоне коронавирусных ограничений рост IT сферы только продолжился.

— IT индустрия стабильно демонстрирует высокие показатели роста. Потребность в диджитализации бизнес-процессов продолжает расти во всем мире, поэтому спрос на экспертизу инженеров увеличивается. В 2020 году украинский IT бизнес показал, что способен быстро адаптироваться к внешним негативным факторам без потери производительности. Поэтому я уверен, что индустрия и в дальнейшем будет развиваться высокими темпами, обогащая страну. Главное для этого - обеспечить стабильные условия функционирования IT отрасли и системную реформу IT образования в Украине, - подчеркнул Виталий Сэдлер, президент Ассоциации «IT Ukraine», CEO Intellias.