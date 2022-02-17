Николаевцы пожаловались на стихийную свалку во дворе за торговым центром Mark Plaza, который находится по проспекту Центральному недалеко от 6-й Слободской.

Об этом в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» сообщила Марина Дзарданова.

«6-я Слободская, 11 со стороны «Марк Плазы» находится это безобразие. Прошу разобраться, кто отвечает за эту территорию, и обязать навести и поддерживать порядок», — отметила она.

Напомним, что в Ингульском районе на участке сквера «Николаевский», где некогда скапливался мусор, убрались и высадили новые растения.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что если бы жители города не устраивали стихийные свалки, то средства на их уборку можно было бы направить на ремонт школ и дорог.