Работы по реставрации исторического фасада Николаевского художественного русского драматического театра выполнят в апреле-мае 2022 года.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ рассказал вице-губернатор Николаевщины Юрий Гранатуров.

По его словам, из почти 40 миллионов гривен, выделенных на капремонт театра из госбюджета, освоили уже порядка 17-18 миллионов.

— Все работы по утеплению, капитальному ремонту крыши и так далее проводятся сейчас. Но работы реставрационные, я имею в виду исторический фасад нашего культурного наследия, могут проводиться только в соответствующих погодных условиях. Эти условия у нас будут весной, апрель или май, не раньше. Я уверен, что в этом году будет полностью освоена вся сумма, и внешний, и внутренний ремонты будут окончены, — разъяснил Юрий Гранатуров.

Он заверил, что качество выполняемого в русдраме ремонта соответствует всем нормам, а работа подрядной организации находится под постоянным контролем.

— Подрядчик работает неплохо, его контролируют управление капитального строительства, непосредственно администрация театра, ну и понятно, что мы со своей стороны тоже. Все идет по графику, качество, как отмечают наши специалисты, как годится, — добавил заместитель главы ОГА.

Напомним, в середине января текущего года в здании Николаевского художественного русского драматического театра уже утеплили наружные стены и чердачное перекрытие.