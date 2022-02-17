Глава Николаевского апелляционного суда Николай Миняйло ушел в отставку.
Об этом сообщается на сайте Высшего совета правосудия Украины.
На заседании совета в четверг, 17 февраля, были рассмотрены материалы об увольнении 6 судей в связи с заявлениями об отставке. Из них четверо — судьи Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда, а также судья Николаевского апелляционного суда Николай Миняйло и судья Высшего административного суда Украины Юрий Цвиркун.
Ранее сообщалось, что судья Ленинского районного суда Олег Кирильчук 27 января внезапно сообщил коллегам, что он подписал контракт на прохождение воинской службы в штабном подразделении ВСУ и теперь будет заниматься формированием в Николаеве подразделений территориальной обороны.
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Глава Николаевского апелляционного суда Николай Миняйло ушел в отставку.
Об этом сообщается на сайте Высшего совета правосудия Украины.
На заседании совета в четверг, 17 февраля, были рассмотрены материалы об увольнении 6 судей в связи с заявлениями об отставке. Из них четверо — судьи Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда, а также судья Николаевского апелляционного суда Николай Миняйло и судья Высшего административного суда Украины Юрий Цвиркун.
Ранее сообщалось, что судья Ленинского районного суда Олег Кирильчук 27 января внезапно сообщил коллегам, что он подписал контракт на прохождение воинской службы в штабном подразделении ВСУ и теперь будет заниматься формированием в Николаеве подразделений территориальной обороны.