Глава Николаевского апелляционного суда Николай Миняйло ушел в отставку.

Об этом сообщается на сайте Высшего совета правосудия Украины.

На заседании совета в четверг, 17 февраля, были рассмотрены материалы об увольнении 6 судей в связи с заявлениями об отставке. Из них четверо — судьи Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда, а также судья Николаевского апелляционного суда Николай Миняйло и судья Высшего административного суда Украины Юрий Цвиркун.

Ранее сообщалось, что судья Ленинского районного суда Олег Кирильчук 27 января внезапно сообщил коллегам, что он подписал контракт на прохождение воинской службы в штабном подразделении ВСУ и теперь будет заниматься формированием в Николаеве подразделений территориальной обороны.