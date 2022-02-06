Судья Ленинского районного суда Олег Кирильчук 27 января внезапно сообщил коллегам, что он подписал контракт на прохождение воинской службы в штабном подразделении ВСУ и теперь будет заниматься формированием в Николаеве подразделений территориальной обороны.

Об этом в Высший совет правосудия сообщил судья Ленинского райсуда Дмитрий Губницкий, пишет «Судебно-юридическая газета».

Также Олег Кирильчук сообщил коллегам, что подписал контракт сразу на пять лет, а приступит к своим новым обязанностям уже 1 февраля 2022 года. При этом сам текст контракта, как следует из сообщения, Олег Кирильчук продемонстрировать своим коллегам не захотел.

При этом Олег Кирильчук подчеркнул, что возвращаться к обязанностям судьи в будущем он уже не планирует.

В итоге собрание судей приняло решение о перераспределении дел, ранее находившихся в производстве Олега Кирильчука (около 200 дел, из которых 120 — уголовные) на других судей суда, но только лишь после того, как Олег Кирильчук предъявит контракт о прохождении воинской службы.

Между тем, как отметил судья Дмитрий Губницкий, судьи Ленинского райсуда Николаева, имеющие полномочия на осуществление правосудия, уже давно сталкиваются с чрезмерной нагрузкой.

В среднем, в месяц на одного судью Ленинского райсуда распределяется порядка 150 новых дел. Это приводит к тому, что сроки рассмотрения дел в суде сильно затягиваются.

Из 14 судей Ленинского райсуда, только 7 судей (включая Олега Кирильчука) в настоящее время имеют полномочия для осуществления правосудия.

С учетом новых дел, которые поступят от судьи Олега Кирильчука другим судьям Ленинского райсуда после перераспределения, судебные заседания будут назначаться уже на лето 2022 года.

Также Дмитрий Губницкий отметил, что есть вопросы и по совмещению его коллегой должности военнослужащего и судьи, что противоречит статусу судьи.

Дмитрий Губницкий отметил, что главная задача судьи, как это и предусмотрено законом, состоит в осуществлении правосудия.

А добровольное желание Олега Кирильчука отправится на военную службу может поставить Ленинский райсуд в еще более сложную кадровую ситуацию, чем она уже есть сейчас.

Издание отмечает, что уже в конце января стало известно о том, что военный комиссар Николаева якобы отменил свой приказ и предписание относительно судьи Олега Кирильчука.

После этого, 1 февраля 2022 года, судья Олег Кирильчук на неопределенное время ушел в отпуск по уходу за ребенком.

Теперь дать четкий ответ, может ли судья длительное время, согласно контракту с Вооруженными силами, совмещать должность судьи и военнослужащего, а также может ли вообще военное ведомство призывать на службу действующего судью или заключать с ним контракт, предстоит Высшему совету правосудия.

Отмечается, что в Николаеве Олег Кирильчук оказался после начала АТО в 2014 году.

27 декабря 2014 года ВККС предоставила Олегу Кирильчуку рекомендацию на перевод с должности судьи Свердловского городского суда Луганской области на должность судьи Ленинского райсуда Николаева.

Однако 30 января 2015 года Олег Кирильчук по мобилизации был призван в Вооруженные силы Украины. 29 апреля 2016 года Олег Кирильчук был уволен в запас и вернулся к осуществлению правосудия.

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Также он уверен, что российские оккупанты не станут захватывать Николаевскую область, поскольку в регионе «мало ресурсов и стратегического значения, но очень много военных».

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Как известно, мэр Николаева Александр Сенкевич надеется, что в XXI столетии «Homo sapiens будут воздерживаться от реальных военных действий».

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