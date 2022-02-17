Николаевская область попала в пятерку регионов, где фиксируется высокий уровень госпитализации пациентов с COVID-19. Лидером по количеству госпитализаций на сегодняшний день является Киевская область, высокий уровень также в Сумской, Ровенской и Хмельницкой областях.
Об этом информирует пресс-служба МОЗ.
Согласно актуальным данным Николаевской ОГА, в области загруженность ковидных коек составляет 47,86%.
Больше всего мест занято в:
Как сообщалось, по состоянию на четверг, 17 февраля, в Николаевской области выявлено 1127 новых подтвержденных случаев коронавируса.
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Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
Николаевская область попала в пятерку регионов, где фиксируется высокий уровень госпитализации пациентов с COVID-19. Лидером по количеству госпитализаций на сегодняшний день является Киевская область, высокий уровень также в Сумской, Ровенской и Хмельницкой областях.
Об этом информирует пресс-служба МОЗ.
Согласно актуальным данным Николаевской ОГА, в области загруженность ковидных коек составляет 47,86%.
Больше всего мест занято в:
Как сообщалось, по состоянию на четверг, 17 февраля, в Николаевской области выявлено 1127 новых подтвержденных случаев коронавируса.