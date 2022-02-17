Николаевская область попала в пятерку регионов, где фиксируется высокий уровень госпитализации пациентов с COVID-19. Лидером по количеству госпитализаций на сегодняшний день является Киевская область, высокий уровень также в Сумской, Ровенской и Хмельницкой областях.

Об этом информирует пресс-служба МОЗ.

Согласно актуальным данным Николаевской ОГА, в области загруженность ковидных коек составляет 47,86%.

Больше всего мест занято в:

«Николаевском областном центре лечения инфекционных заболеваний» — 70,83% (85 пациентов)

городская больница №3 в Николаеве — 63,83% (150 пациентов)

горбольница №5 — 52,05% (190 пациентов)

Николаевская областная детская больница — 81,67% (147 пациентов)

Первомайская центральная районная больница — 57,5% (69 пациентов)

Вознесенская многопрофильная больница — 65,83% (79 пациентов)

Новоодесская многопрофильная больница — 76,25% (61 пациент)

Очаковская многопрофильная больница — 75,38% (49 пациентов)

Многопрофильная больница Веснянской,Нечаянской, Радсадовской ОТГ — 66% (33 пациента)

Южноукраинская городская многопрофильная больница — 80% (88 пациентов)

Детская горбольница №2 в Николаеве — 56%.

Как сообщалось, по состоянию на четверг, 17 февраля, в Николаевской области выявлено 1127 новых подтвержденных случаев коронавируса.