Блогер Олег Мудрак считает, что 2 миллиона гривен, выделенные на поддержку целевой программы поддержки территориальной обороны — слишком маленькая сумма для обеспечения защиты региона.

Об этом он рассказал в ролике, опубликованном на канале блогера в YouTube.

Известно, что выделение указанной суммы депутаты Николаевского облсовета согласовали во вторник, 15 февраля.

— Четко понимая, что угроза присутствует, что она не шуточная, что в этой ситуации нужно ставить людей на первое место и тратить деньги на тероборону, в Николаеве забывают думать о людях, — считает Олег Мудрак.

В своем блоге он проинформировал, что на Полтавщине для финансирования теробороны выделили 20 миллионов гривен, в Одесской области — 10 миллионов, а в Запорожской — 30 миллионов гривен.

— Власть Запорожской области понимает, что они находятся в зоне возможного вторжения врага и сейчас нельзя думать об экономии. Что же происходит в Николаеве? Мы, как обычно, впереди планеты всей, возглавляем всегда аутсайдеров. Такими аутсайдерами оказался и Кропивницкий, — добавил Олег Мудрак.

Согласно его просчетам, 2 миллионов гривен хватит лишь на коробок спичек для каждого жителя области.

— В Николаевской области проживает порядка 1 миллиона 100 тысяч людей, которым выделили всего 2 миллиона гривен на всю область. То есть, по две гривны на каждого человека, который должен ни в чем себе не отказывать, защититься и дать достойный отпор врагу, — возмутился блогер.

Напомним, до 26 февраля в Николаевской области проведут день практической стрельбы — участие в мероприятии примут и резервисты.