По состоянию на пятницу, 18 февраля, в Николаевской области выявлено 1235 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 325 случаев коронавирусной болезни. Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 485, умерло в сутки — 9.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 34 938 человек, зафиксировано 282 летальных случая, 29 254 пациента выздоровели.
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По состоянию на пятницу, 18 февраля, в Николаевской области выявлено 1235 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 325 случаев коронавирусной болезни. Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 485, умерло в сутки — 9.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 34 938 человек, зафиксировано 282 летальных случая, 29 254 пациента выздоровели.