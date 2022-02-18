По состоянию на пятницу, 18 февраля, в Николаевской области выявлено 1235 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 81120 (+723);

Первомайск — 8883 (+96);

Южноукраинск — 5006 (+55);

Вознесенск — 3110 (+36);

Очаков — 2444.

На других территориях области за прошедшие сутки зарегистрировано 325 случаев коронавирусной болезни. Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 485, умерло в сутки — 9.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 34 938 человек, зафиксировано 282 летальных случая, 29 254 пациента выздоровели.