За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 34 938 человек, зафиксировано 282 летальных случая, 29 254 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятница, 18 февраля.

Суточный показатель заболеваемости продолжает держаться на очень высоком уровне, днем ранее обнаружили 33 330 случаев заражения.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 4 672 198 человек, из них 3 896 009 выздоровели, умерли — 104 106.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

Киев — 4538;

Винницкая область — 687;

Волынская область — 1118;

Днепропетровская область — 2712;

Донецкая область — 1833;

Житомирская область — 1706;

Закарпатская область — 446;

Запорожская область — 1405;

Ивано-Франковская область — 536;

Киевская область — 1316;

Кировоградская область — 461;

Луганская область — 748;

Львовская область — 1490;

Николаевская область — 1235;

Одесская область — 3587;

Полтавская область — 1668;

Ровенская область — 824;

Сумская область — 1118;

Тернопольская область — 608;

Харьковская область — 1800;

Херсонская область — 980;

Хмельницкая область — 1354;

Черкасская область — 1273;

Черновицкая область — 381;

Черниговская область — 1114.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним, что в Украине разрешили для экстренного использования еще один препарат против коронавируса — таблетки от Pfizer «Паксловид».