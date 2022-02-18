За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 34 938 человек, зафиксировано 282 летальных случая, 29 254 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятница, 18 февраля.
Суточный показатель заболеваемости продолжает держаться на очень высоком уровне, днем ранее обнаружили 33 330 случаев заражения.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 4 672 198 человек, из них 3 896 009 выздоровели, умерли — 104 106.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним, что в Украине разрешили для экстренного использования еще один препарат против коронавируса — таблетки от Pfizer «Паксловид».
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 34 938 человек, зафиксировано 282 летальных случая, 29 254 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятница, 18 февраля.
Суточный показатель заболеваемости продолжает держаться на очень высоком уровне, днем ранее обнаружили 33 330 случаев заражения.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 4 672 198 человек, из них 3 896 009 выздоровели, умерли — 104 106.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним, что в Украине разрешили для экстренного использования еще один препарат против коронавируса — таблетки от Pfizer «Паксловид».