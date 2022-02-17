В Украине разрешили для экстренного использования еще один препарат против коронавируса — таблетки от Pfizer «Паксловид».

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 17 февраля, пишет hromadske.

Препарат предназначен для использования для пациентов из групп риска во избежание ухудшения состояния и перехода заболевания в среднее или тяжелое течение.

В Pfizer сообщали, что у пациентов, получавших их препарат вскоре после появления симптомов заболевания, через месяц комбинированная частота госпитализаций или смертей снизилась на 89% — по сравнению с пациентами, принимавшими плацебо. Менее 1% пациентов, которые получали препарат, нуждались в госпитализации, и никто не умер.

Еще до регистрации препарата Минздрав подписал контракт с компанией Pfizer на поставку 300 тысяч курсов в Украину. В настоящее время ведомство согласовывает график поставок лекарств.

В Украине также разрешили использование препарата «Молнупиравир» в лечении коронавирусной болезни. В настоящее время страна получила 60 тысяч из 300 тысяч законтрактованных курсов. Этот препарат также предотвращает тяжелое течение заболевания. Его рекомендуют использовать по назначению врача на ранних этапах.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 16 февраля, коронавирусом заразились 33 тысячи 330 человек.