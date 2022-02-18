В течение суток 17 февраля в Украине вакцинировали против коронавируса 65 089 человек. Первых доз сделали 17 796.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Вторую дозу получили 27 686 человек, дополнительную — 488 человек, а бустерную — 19 119 человек.
Прививки проводили 1 007 мобильных бригад по иммунизации, 3 234 пункта прививки и 428 центров вакцинации населения.
С начала вакцинальной кампании привили более чем 15,6 млн человек. Из них получили две дозы — более 15 млн человек. Также сделали 25 841 дополнительную дозу и 636 201 бустерную. В общей сложности было сделано 31 383 042 прививки.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 34 938 человек, зафиксировано 282 летальных случая, 29 254 пациента выздоровели.
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Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
В течение суток 17 февраля в Украине вакцинировали против коронавируса 65 089 человек. Первых доз сделали 17 796.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Вторую дозу получили 27 686 человек, дополнительную — 488 человек, а бустерную — 19 119 человек.
Прививки проводили 1 007 мобильных бригад по иммунизации, 3 234 пункта прививки и 428 центров вакцинации населения.
С начала вакцинальной кампании привили более чем 15,6 млн человек. Из них получили две дозы — более 15 млн человек. Также сделали 25 841 дополнительную дозу и 636 201 бустерную. В общей сложности было сделано 31 383 042 прививки.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 34 938 человек, зафиксировано 282 летальных случая, 29 254 пациента выздоровели.