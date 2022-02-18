В течение суток 17 февраля в Украине вакцинировали против коронавируса 65 089 человек. Первых доз сделали 17 796.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Вторую дозу получили 27 686 человек, дополнительную — 488 человек, а бустерную — 19 119 человек.

Прививки проводили 1 007 мобильных бригад по иммунизации, 3 234 пункта прививки и 428 центров вакцинации населения.

С начала вакцинальной кампании привили более чем 15,6 млн человек. Из них получили две дозы — более 15 млн человек. Также сделали 25 841 дополнительную дозу и 636 201 бустерную. В общей сложности было сделано 31 383 042 прививки.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 34 938 человек, зафиксировано 282 летальных случая, 29 254 пациента выздоровели.