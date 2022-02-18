В Николаеве в пятницу, 18 февраля, некоторые дома и детский сад № 52 останутся без отопления из-за проведения ремонтных работ на теплосети.

Об этом сообщили в Николаевской ТЭЦ.

В связи с проведением ремонтных работ с 10:00 до 20:00 будет отсутствовать теплоснабжение в домах по адресам:

проспект Центральный, 26 а, 26, 28, 30, 31 и детский сад № 52;

улица Рюмина, 2, 2а, 2б, 2к;

переулок Курьерский, 4а;

улица Наваринская, 15, 15а, 17, 17а.

Напомним, что в доме по улице Бузника, 2 в Николаеве жильцам насчитали январскую оплату за отопление по 57 гривен за квадратный метр из-за того, что вышел из строя общедомовой тепловой счетчик. Причина поломки прибора — коты, которые якобы сорвали провода счетчика.