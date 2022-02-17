В доме по улице Бузника, 2 в Николаеве жильцам насчитали январскую оплату за отопление по 57 гривен за квадратный метр из-за того, что вышел из строя общедомовой тепловой счетчик. Причина поломки прибора — коты, которые якобы сорвали провода счетчика.

Такое объявление увидела на дверях в подъезд жительница дома Светлана Оста, фото которого опубликовала в группе «Contact Center при Миколаївській міській раді».

— Это вообще что за объявление? Насколько мне известно, никто из жильцов дома себя не считает идиотами. Улица Бузника, 2. Насчитали за квадратный метр 57 гривен. Прошу разобраться в этом наглом грабеже жителей дома, и найти виновных. Что-то мне подсказывает, что это не коты, — возмутилась Светлана Оста.

В объявлении сказано, что счетчик был снят на поверку 26 января. С 1 января по 14 января оплату людям рассчитывали, согласно показаниям прибора учета, а с 15 января по 31 января — по среднему тарифу.

Когда счетчик установят обратно, в объявлении не было сказано.

Ранее жильцы многоквартирных двухэтажных домов в центре Николаева попросили городские власти разобраться в начислении больших сумм за отопление.

В декабре николаевцам начали приходить платежки за отопление. Люди пожаловались, что в домах без счетчиков суммы за тепло неподъемные и требуют пересчета.