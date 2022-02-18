В течение 2022 года должен состояться полноценный запуск мобильных приложений «еВетеран».

Об этом пишет Укринформ.

— Планируется, что полноценный запуск нативных мобильных приложений «еВетеран» состоится в течение 2022 года после урегулирования организационных вопросов со стороны Донора, — говорится в ответе.

В Минветеранов отмечают, что разработка мобильных приложений осуществляется в рамках проекта «Поддержка ЕС для востока Украины — восстановление, укрепление мира и управления» при поддержке Программы ООН в Украине по восстановлению и развитию мира (Донор).

Основными функциями мобильных приложений «еВетеран» будут: предоставление информации о получении услуг и возможности подать запрос на получение услуг психологической реабилитации, санаторно-курортного лечения и профессиональной адаптации (переподготовки); предоставление информации о территориальных подразделениях Минветеранов и подразделений по вопросам социальной защиты; предоставление информационной поддержки при работе с запросами о получении услуг (прием, обработка, сопровождение).

Приложения должны появиться на ресурсах AppStore и PlayMarket.

Как сообщалось, мошенники создали фейковую копию приложения с документами в стиле «Дії».