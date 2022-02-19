В Одесской области зафиксировали новую жертву длительных уголовных разборок. Бизнесмен Юрия Величенко был убит из охотничьего ружья в городе Рени, как только вышел из своего дома.

О происшествии написал региональный ресурс «Думская».

По данным издания, мужчина погиб в результате конфликта внутри криминального мира, в частности, у него были натянутые отношения с соратником местного уголовного «авторитета» Олега Попеску по прозвищу Румын.

После выстрела предприниматель некоторое время оставался жив, однако скончался в машине скорой помощи.

Другой локальный портал, «Бессарабия-инфо», пишет, что убитый имел положительную репутацию в округе и занимался разводом свиней на продажу, однако о его официальных источниках дохода мало что известно.

Ранее сообщалось, в одесском бильярдном клубе убили криминального авторитета.