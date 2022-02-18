В Саудовской Аравии испанская железнодорожная компания Renfe, отвечающая за эксплуатацию скоростных поездов между Меккой и Мединой, впервые в истории страны объявила, что ищет 30 машинисток поездов. Свои резюме отправили более 28 тысяч женщин.

Об этом сообщила сама компания, передает hromadske.

Все количество пришло за один месяц. После онлайн-тестирования, на котором оценивали академическую успеваемость и знание английского языка, количество кандидаток сократилось вдвое, но все еще достигает 14 тысяч человек.

К середине марта компания определит 30 машинисток, которые после года обучения будут управлять поездами, курсирующими между Меккой и Мединой — по этому маршруту ежегодно ездят миллионы мусульманских паломников.

Напомним, украинские кондитерские компании будут экспортировать свою продукцию в Саудовскую Аравию.