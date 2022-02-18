В воскресенье, 20 февраля, в рамках всеукраинской кампании «Не паникуй! Готовься!» в Николаеве состоится очередное обучение для гражданского населения. Принять участие может любой желающий с любым уровнем подготовки.

Об этом сообщили организаторы.

Отмечается, что Штаб Защиты Николаевщины в рамках кампании «Не паникуй! Готовься!» уже третью неделю подряд проводит школы для николаевцев и гостей города, при поддержке Национального Корпуса, ОО «Ассоциация участников и инвалидов АТО», Николаевского областного центра туризма, национально-патриотического воспитания и краеведения, ВПК «Авангард».

«На этом занятии вы сможете ознакомиться с приемами предоставления само- и взаимопомощи при ранениях, кровотечении, переломах, как эвакуировать пострадавшего. А также рассмотреть на практике базовые элементы обращения с оружием, позиции для стрельбы, зарядки и перезарядки оружия, тактику ведения боя и основы минной безопасности», — сообщают организаторы.

Отмечается, что по всей Украине продолжается активная подготовка граждан к гражданской обороне. Из-за высокой вероятности полномасштабного вторжения России и осознания существующих рисков, украинцы продолжают присоединяться к мерам в рамках кампании «Не паникуй! Готовься».

Занятия пройдут 20 февраля в Николаевском областном центре национально-патриотического воспитания, туризма и краеведения по улице Севастопольская, 63. Начало в 09:30. Предварительно нужно заполнить гугл-форму.

После подготовки желающих приглашают на Соборную площадь в 14:00 на ходу ко Дню памяти Героев Небесной Сотни.

«День Героев Небесной Сотни — памятный день, который отмечается в Украине 20 февраля в честь подвига участников Революции Достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни — отважных земляков, которые ценой собственной жизни дали возможность Украине быть независимым, демократическим, открытым миру государством и самим творить свое будущее», — говорится в сообщении.

Справка по телефону — 063 653 1647.

Напомним, 3 февраля в Николаеве прошло занятие по оказанию первой домедицинской помощи для гражданского населения.