В четверг, 3 февраля, в Николаеве прошло занятие по оказанию первой домедицинской помощи для гражданского населения.

Мероприятие состоялось в рамках всеукраинской кампании «Не паникуй! Готовься» от Штаба Обороны, при поддержке Национального Корпуса, ОО «Ассоциации участников и инвалидов АТО» и ВПК «Авангард», сообщают организаторы.

Во время занятия присутствующие разделились на три группы. Часть училась правильно самостоятельно накладывать жгут и медицинский турникет во время боя, другие — эвакуировать раненого во время чрезвычайной ситуации. Для тех, кто впервые пришел на обучение, провели отдельное базовое занятие.

Продолжатся занятия на следующей неделе — анонс будет размещен в Telegram-канале Николаевского Национального Корпуса или на странице в Facebook «Штаба Защиты Николаевщины».

Всеукраинская кампания «Не паникуй! Готовься!» стартовала в Киеве с масштабного вышкола для гражданского населения 30 января. Главной задачей является обучение и улучшение подготовки гражданского населения в случае возможного наступления российского агрессора.

Напомним, Верховная Рада внесла изменения в законодательство относительно национального сопротивления и позволила добровольческим формированиям тергромад использовать, кроме охотничьего, еще и табельное стрелковое оружие.