В ближайшие трое суток на погоду в Николаевской области будут влиять малоактивные атмосферные фронты, существенных осадков не будет.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского гидрометцентра.

Сообщается, что лишь днем 20 февраля и ночью 21 февраля местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, умеренный.

— Утром и днем 19 февраля ожидаются штормовые порывы ветра 15-20 метров в секунду. Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 7-13° тепла, — отметили синоптики.

Напомним, согласно новым исследованиям, значительная часть ледникового покрова Гренландии находится на грани разрушения и ускоренное таяние станет неизбежным, даже если глобальное потепление будет остановлено.