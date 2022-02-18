Исполком Первомайского горсовета утвердил перечень специальных мест для платной парковки машин, а также создал конкурсный комитет, который выберет организатора.
Об этом говорится в сюжете программы «Объектив. Первомайск» на телеканале НИС-ТВ.
Отмечается, что победитель конкурса займется организацией мест платных парковок и установкой паркоматов. Таких мест в городе будет 120:
Паркоматы будут устанавливать вдоль основных общественных и торговых объектов города.
Первомайцы неоднозначно восприняли такую идею. Но горожане готовы платить за парковку — в случае, если власти организуют такие места должным образом и отремонтируют дороги.
— Если они упорядочены (места для парковки, — прим.), я не против. А если оставить их так, как на данный момент — это просто сбор денег, — отмечает пенсионер Николай.
— Оно то неплохо, но надо все оборудовать, чтобы машины нормально становились, — прокомментировал журналистам такую инициативу местный житель Анатолий.
В сюжете говорится, что пока неизвестно, когда места оборудуют и установят паркоматы.
Напомним, в Вознесенске определили 164 места для парковки. Часть платных парковок уже начали работать.
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Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
Исполком Первомайского горсовета утвердил перечень специальных мест для платной парковки машин, а также создал конкурсный комитет, который выберет организатора.
Об этом говорится в сюжете программы «Объектив. Первомайск» на телеканале НИС-ТВ.
Отмечается, что победитель конкурса займется организацией мест платных парковок и установкой паркоматов. Таких мест в городе будет 120:
Паркоматы будут устанавливать вдоль основных общественных и торговых объектов города.
Первомайцы неоднозначно восприняли такую идею. Но горожане готовы платить за парковку — в случае, если власти организуют такие места должным образом и отремонтируют дороги.
— Если они упорядочены (места для парковки, — прим.), я не против. А если оставить их так, как на данный момент — это просто сбор денег, — отмечает пенсионер Николай.
— Оно то неплохо, но надо все оборудовать, чтобы машины нормально становились, — прокомментировал журналистам такую инициативу местный житель Анатолий.
В сюжете говорится, что пока неизвестно, когда места оборудуют и установят паркоматы.
Напомним, в Вознесенске определили 164 места для парковки. Часть платных парковок уже начали работать.