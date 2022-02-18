Исполком Первомайского горсовета утвердил перечень специальных мест для платной парковки машин, а также создал конкурсный комитет, который выберет организатора.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив. Первомайск» на телеканале НИС-ТВ.

Отмечается, что победитель конкурса займется организацией мест платных парковок и установкой паркоматов. Таких мест в городе будет 120:

40 — в районе «Фрегат»;

60 — в Центральном районе;

20 — в районе Коротченко и Одесской.

Паркоматы будут устанавливать вдоль основных общественных и торговых объектов города.

Первомайцы неоднозначно восприняли такую идею. Но горожане готовы платить за парковку — в случае, если власти организуют такие места должным образом и отремонтируют дороги.

— Если они упорядочены (места для парковки, — прим.), я не против. А если оставить их так, как на данный момент — это просто сбор денег, — отмечает пенсионер Николай. — Оно то неплохо, но надо все оборудовать, чтобы машины нормально становились, — прокомментировал журналистам такую инициативу местный житель Анатолий.

В сюжете говорится, что пока неизвестно, когда места оборудуют и установят паркоматы.

Напомним, в Вознесенске определили 164 места для парковки. Часть платных парковок уже начали работать.