За вчерашнюю субботу, 19 февраля, в стране диагнострировали 17 448 новых инфицированных коронавирусом и больше 150 летальных исходов болезни.

Показатели упали почти в два раза в сравнении с пятницей (31 125 случаев), — передает Минздрав.

МОЗ информирует, что за сутки госпитализировали 3 172 человек. Скончались 152 заболевших, а выздоровели — 11 963 пациента. Протестировали почти 80 тысяч желающих.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 4 720 771 человек;

выздоровели - 3 938 459;

летальных исходов - 104 518;

сделано ПЦР-тестов - 19 373 373.

Напомним, в Украине зафиксировали новый вариант штамма «Омикрон».