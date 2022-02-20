За вчерашнюю субботу, 19 февраля, в стране диагнострировали 17 448 новых инфицированных коронавирусом и больше 150 летальных исходов болезни.
Показатели упали почти в два раза в сравнении с пятницей (31 125 случаев), — передает Минздрав.
МОЗ информирует, что за сутки госпитализировали 3 172 человек. Скончались 152 заболевших, а выздоровели — 11 963 пациента. Протестировали почти 80 тысяч желающих.
За все время пандемии в Украине:
Напомним, в Украине зафиксировали новый вариант штамма «Омикрон».
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Иногда одного желания недостаточно: Абраменко снова с медалью, Николаев по-прежнему без фристайлаОлег Деренюга
За вчерашнюю субботу, 19 февраля, в стране диагнострировали 17 448 новых инфицированных коронавирусом и больше 150 летальных исходов болезни.
Показатели упали почти в два раза в сравнении с пятницей (31 125 случаев), — передает Минздрав.
МОЗ информирует, что за сутки госпитализировали 3 172 человек. Скончались 152 заболевших, а выздоровели — 11 963 пациента. Протестировали почти 80 тысяч желающих.
За все время пандемии в Украине:
Напомним, в Украине зафиксировали новый вариант штамма «Омикрон».