В Украине зафиксировали новый вариант штамма коронавируса «Омикрон» — BA.2.

Пока зарегистрированы единичные случаи, заявил главный санврач Игорь Кузин.

— Что касается вариантов BA.1, BA.2 — да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи, и на самом деле когда мы посмотрим на вот эти подвиды, подтипы штамма «Омикро», то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство...Мы сейчас не фиксируем его массово, это преимущественно случаи заражения вернувшихся из-за границы людей, — рассказал Игорь Кузин.

Этот вариант штамма «Омикрон» иногда называют «невидимым», поскольку у него нет генетического маркера, который ученые использовали, чтобы отличить вариант BA.1 от «Дельты».

Результаты исследования датских ученых обнаружили, что BA.2 более заразен, чем «Омикрон» BA.1.

Напомним, что в Украине разрешили для экстренного использования еще один препарат против коронавируса — таблетки от Pfizer «Паксловид».