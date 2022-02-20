Военнослужащие 36-ой отдельной бригады морпехов имени контр-адмирала Михаила Билинского повысили навыки вождения танков в трудных участках местности.

Об этом сообщает пресс-служба воинского формирования.

Бригадные танки тренировались пересекать различные природные препятствия. По итогам маневров военнослужащие отличились хорошими результатами.

— Постоянная тренировка и совершенствование навыков – признак лучших, так что победа будет за нами!, — заключили в морской пехоте.

Напомним, c 20 февраля по 5 марта в городе Одесса, в Одесском районе, а также в Березанском районе Николаевской области будут проводиться тактические учения с применением военной техники.