С 20 февраля по 5 марта в городе Одесса, в Одесском районе, а также в Березанском районе Николаевской области будут проводиться тактические учения с применением военной техники.

Об этом сообщили в пресс-службе 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода

Военные напомнили о запрете на публикацию данных о перемещениях военной техники в соцсетях и средствах массовой информации.

— Просим извинить за временные неудобства, — сказано в сообщении.

Напомним, боевики «ДНР» и «ЛНР» объявили о всеобщей мобилизации.

Ранее главарь террористического формирования «ДНР» Денис Пушилин объявил о начале вывоза мирного населения на юг России в связи с тем, что ВСУ якобы начнет силовой захват Донбасса.

Вслед за ним главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

При этом губернатор Ростовского края, куда главарь «ДНР» Денис Пушилин объявил эвакуацию, не был поставлен в известность о скором прибытии беженцев и узнал о «сюрпризе» лишь из новостей.

Перевезенные в РФ жители Донбасса массово жалуются на отсутствие еды и туалетов.

В субботу, 19 февраля, председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия попал под обстрел на Донбассе.