Город-курорт Южный хотят соединить с Коблевской ОТГ продолжительной набережной. Проект находится на стадии разработки.

Об этом пишет региональное издание «Южный округ».

В данный момент профильные управления Южненского горсовета консультируются с коблевскими властям о том, как протянуть набережную и сделать проект удобным для обоих сторон.

— У нас должна быть единая, общая набережная с Сычавкой, а в будущем мы планируем довести ее до Коблево, — пояснил начальник управления архитектуры и градостроительства Южненского городского совета Сергей Оришака.

По словам чиновника, в рамках подготовки проектных чертежей специалисты уже изучили все инженерные сети между Николаевщиной и Одесчиной. По следам подготовки уже появились первые наброски будущей транспортной инфраструктуры.

— Южный будет расти, Сычавка также будет расти и все это будет происходить вдоль набережной. В перспективе — превратится в южненско-сычавскую набережную. Возможно потом и коблевская ее часть получит свое продолжение, — добавил госслужащий, отвечающий за архитектуру.

Напомним, в Коблево за ₴54 млн отремонтируют 2,5 километра дороги от села до «молдавских» баз.