В Коблево собираются капитально отремонтировать около 2,5 километра улицы Морской, которая ведет к базам отдыха в прибрежной зоне.

Как сообщают НикВести, торги на ремонт участка объявило госпредприятие «Агентство местных дорог Николаевской области», свидетельствуют данные системы ProZorro.

Речь идет об отрезке улицы Морской от пересечения с улицей Набережной до перекрестка с проспектом Курортным, который проходит сквозь зону отдыха на «молдавских» базах.

Ориентировочная цена закупки — 54 миллиона 798 тысяч 512 гривен. Аукцион назначен на 1 марта.

Победитель должен будет сделать капремонт участка дороги протяженностью в 2 тысячи 458 метров до конца 2023 года. В техзадании отмечается, что подрядчик должен будет предоставить 10 лет гарантии на эксплуатацию дороги, 5 лет — на покрытие и 8 — на основу.

Также нужно будет установить барьерные ограждения, новые электроопоры, нанести разметку и поставить знаки.

Ранее в Службе автодорог Николаевщины пообещали отремонтировать трассу Т-15-07 «Николаев-Парутино-Очаков-база отдыха «Черноморка» до начала туристического сезона 2022 года.