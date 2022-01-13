В Службе автодорог Николаевщины пообещали отремонтировать трассу Т-15-07 «Николаев-Парутино-Очаков-база отдыха «Черноморка» до начала туристического сезона 2022 года.

Об этом упомянул глава САД Николаевской области Александр Антощук в ходе пресс-конференции 12 января, пишут НикВести.

По словам Александра Антощука, половина трассы Т-15-15 «Федоровка — Рыбаковка — база отдыха Луговое» уже отремонтирована.

— Также мы заканчиваем ремонт трассы «Парутино-Очаков», там выполняются ремонтные работы моста в селе Каменка, — рассказал он.

Данный проект в ОГА называют «Николаевской Ривьеры». В САД Николаевщины доложили, в него включили освещение населенных пунктов и велородорожки.

Напомним, про планы объединить черноморские курорты единой дорогой и дать ей название «Николаевская Ривьера» впервые рассказал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам туризма Николай Маринов.

Позже стало известно, что ориентировочная стоимость выполнения ремонтных работ на данном участке составляет почти 1,2 миллиарда гривен.