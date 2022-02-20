Сегодня, 20 февраля, одесситы прошлись маршем в центре города. Акция проводилась под знаком единения всей страны.

Об этом пишет «Думская».

Участники шествия намеренно отказались от партийной символики, чтобы показать солидарность различных взглядов и политических позиций.

Больше 2000 собравшихся прошли от Дерибасовской, главной улицы Одесссы, до Приморского бульвара.

— Я хочу показать всем одесситам и, в первую очередь, нашим соседям, что Одесса — это Украина. Мы едины и в независимости от того, на каком языке мы говорим: на русском или украинском, считаем себя гражданами Украины и патриотами Украины, — рассказал «Думской» один из участников марша, представившийся Сергеем.

На акцию вышли не только украинцы, но и представители других народностей.

— У украинского и грузинского народов в последние годы одинаковая судьба и один враг — Российская Федерация. До сих пор 20% грузинской территории оккупировано. Украина и Грузия всегда были вместе. Всегда мы будем поддерживать украинскую территориальную целостность. Сила в единстве — так написано на грузинском национальном гербе и вместе мы победим, — подчеркнул глава грузинского национально-культурного общества в Одессе Акакий Якобишвили.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 16 февраля Дня единения.