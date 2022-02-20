Сегодня, 20 февраля, через несколько центральных улиц Николаева прошел Марш памяти Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Фото: Никита Плеханов Фото: Никита Плеханов Фото: Никита Плеханов

Ход был собран к памятной дате, 8-летию по происшествию событий Евромайдана и падших протестующих, убитых зимними днями 18-20 февраля 2014 года. После этого власть президента-изменника Виктора Януковича пала и он сбежал в российский Ростов.

Шествие началось на Соборной площади, откуда 8 лет назад взял начало николаевский Евромайдан. Участники мирно прошли по центру города, к проспекту Центральному. В марше участвовали как политики, представители властей и военные, так и непосредственные участники тех событий — общественники и горожане.

К памятному мероприятию присоединился и мэр Николаева Александр Сенкевич.

Конечной точкой собравшихся стал мемориал Героям Небесной Сотни. На шествии звучали лозунги «Украинскому войску слава!», «Слава Героям Небесной Сотни!», а также национальный гимн.

К концу марша возле памятника Героям Небесной сотни священнослужители провели молебен в память о погибших при Революции Достоинства, а также помолились за Украину.

За мероприятием следили сотрудники правоохранительных органов, которые недопускали провокаций и контролировали безопасность. По их подсчетам, в шествии участвовали несколько сотен человек.

Ранее сообщалось, в Николаеве почтили память погибших во время Евромайдана.