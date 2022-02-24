В Николаеве для проезда открыли выезд через 1 КП в микрорайоне Леваневцы.

Такое решение было принято из-за возникшей пробки в Лесках и на Намыве, сообщили в Николаевском горсовете.

— Друзья, в районе 2 КП образовались большие пробки, поэтому открыты ворота для проезда транспорта по улице Спортивной, – говорится в сообщении.

Николаевцев также призывают сохранять спокойствие.

Напомним, жители разных городов Украины под утро 24 февраля сообщают в Сети о многочисленных взрывах. Речь идёт о Харькове, Мариуполе, Одессе, Киеве, Николаеве.