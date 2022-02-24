Нацбанк Украины запретил снятие со счетов наличной иностранной валюты, а также снятие более 100 тысяч гривен в день.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что банковская система продолжает работать. Принимаются меры по сохранению стабильности и максимальному обеспечению деятельности Вооруженных Сил Украины и работы объектов критической инфраструктуры.
Также сообщается, что Национальный банк оперативно принял Постановление, которым предусмотрено ограничение на снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тысяч гривен в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), Правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятие комиссий.
В то же время можно осуществлять безналичные расчеты без ограничений.
Также была запрещена выдача наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), Правительства и отдельных разрешений Национального банка.
Постановлением также предусмотрено:
Что произошло?
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
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Нацбанк Украины запретил снятие со счетов наличной иностранной валюты, а также снятие более 100 тысяч гривен в день.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что банковская система продолжает работать. Принимаются меры по сохранению стабильности и максимальному обеспечению деятельности Вооруженных Сил Украины и работы объектов критической инфраструктуры.
Также сообщается, что Национальный банк оперативно принял Постановление, которым предусмотрено ограничение на снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тысяч гривен в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), Правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятие комиссий.
В то же время можно осуществлять безналичные расчеты без ограничений.
Также была запрещена выдача наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), Правительства и отдельных разрешений Национального банка.
Постановлением также предусмотрено:
Что произошло?
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Также читайте актуальные новости по теме: Россия начала обстреливать украинские города