Нацбанк Украины запретил снятие со счетов наличной иностранной валюты, а также снятие более 100 тысяч гривен в день.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что банковская система продолжает работать. Принимаются меры по сохранению стабильности и максимальному обеспечению деятельности Вооруженных Сил Украины и работы объектов критической инфраструктуры.

Также сообщается, что Национальный банк оперативно принял Постановление, которым предусмотрено ограничение на снятие наличных со счета клиента в объеме 100 тысяч гривен в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), Правительства и отдельных разрешений Национального банка без начисления и снятие комиссий.

В то же время можно осуществлять безналичные расчеты без ограничений.

Также была запрещена выдача наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), Правительства и отдельных разрешений Национального банка.

Постановлением также предусмотрено:

Платежи Правительства осуществлять без ограничений в соответствии с законодательством об особом периоде.

Подкреплять банкоматы наличными деньгами без ограничений.

Банкам обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы для жизни и здоровья населения.

Обеспечить доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме.

НБУ осуществляет подкрепление наличными деньгами без ограничений.

НБУ осуществляет бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год.

Приостановить работу валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.

Зафиксировать официальный курс на 24.02.2022.

Ввести мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий) и Правительства отдельных разрешений НБУ).

Остановить осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины.

Банкам-эмитентам электронных денег приостановить осуществление выпуска электронных денег, пополнение электронных кошельков электронными деньгами, распространение электронных денег.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы. Он заявил, что Россия таким образом стремится к «демилитаризации и денацификации Украины».

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

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