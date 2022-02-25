Жительницы Николаева обратились к российским оккупантам покинуть украинскую землю и возвращаться туда, откуда они пришли.

Соответствующее видеообращение опубликовано на странице «300 николаевцев» в Facebook.

Женщины выразили готовность взять оружие и «камня на камне не оставить» от врага.

— Хочу обратиться к нашим врагам, которые сейчас направляются к городу Николаеву. Убедительная просьба, дуйте туда, откуда вы пришли к нам. Потому что вам сюда дороги нет. Здесь мирное население, здесь женщины, здесь дети. Не ждите пока женщины возьмутся за оружие, потому что если мы возьмем автоматы вам будет плохо. Мы не оставим камня на камне, поверьте. Мы будем вас убивать за наших раненых мужчин. А сколько вы убили ребят, сколько родителей лишились своих детей. Это просто боль души. Что вы творите? Убирайтесь!, – говорит жительница Николаева.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

За прошедшие сутки от атаки российских военных пострадали фактически все областные центры. 137 украинцев погибли, еще 316 бойцов получили ранения. В некоторых городах ввели комендантский час.

Стало известно, что уже в двух городах Николаевской области действуют диверсанты. В частности, диверсионные группы врага действуют пределах Вознесенской и Бугской территориальных громад.

Ранее сообщалось, что жителям города Вознесенск Николаевской области сообщили в возможном авиаударе и направили в укрытия. Видеообращение к жителям города в Facebook разместил мэр Евгений Величко.