Участницы движения «Зе!Жінки» в Николаеве помогают продуктами, одеждой и средствами гигиены больницам города.
Об этом в своем Facebook рассказала лидер движения в Николаеве Татьяна Домбровская.
«Участницы движения «Зе!Жінки» в Николаеве передали необходимые вещи, продукты, средства личной гигиены! Будем и дальше помогать нам всем выстоять!», - написала Татьяна Домбровская.
Как известно, в здании городского ЗАГСа по улице Шевченко, 58 работает волонтерский центр сбора помощи для больниц.
Нужны следующее вещи:
В центре работает Елена Любарова.
Ранее сообщалось, что ресторан «Скорини» в Николаевке присоединился к инициативе ресторанов и начинал готовить еду для украинских военных.
Кроме того, напомним, что подразделениям территориальной обороны Николаева нужна помощь жителей города. Список необходимого.
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Участницы движения «Зе!Жінки» в Николаеве помогают продуктами, одеждой и средствами гигиены больницам города.
Об этом в своем Facebook рассказала лидер движения в Николаеве Татьяна Домбровская.
«Участницы движения «Зе!Жінки» в Николаеве передали необходимые вещи, продукты, средства личной гигиены! Будем и дальше помогать нам всем выстоять!», - написала Татьяна Домбровская.
Как известно, в здании городского ЗАГСа по улице Шевченко, 58 работает волонтерский центр сбора помощи для больниц.
Нужны следующее вещи:
В центре работает Елена Любарова.
Ранее сообщалось, что ресторан «Скорини» в Николаевке присоединился к инициативе ресторанов и начинал готовить еду для украинских военных.
Кроме того, напомним, что подразделениям территориальной обороны Николаева нужна помощь жителей города. Список необходимого.