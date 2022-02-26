Участницы движения «Зе!Жінки» в Николаеве помогают продуктами, одеждой и средствами гигиены больницам города.

Об этом в своем Facebook рассказала лидер движения в Николаеве Татьяна Домбровская.

«Участницы движения «Зе!Жінки» в Николаеве передали необходимые вещи, продукты, средства личной гигиены! Будем и дальше помогать нам всем выстоять!», - написала Татьяна Домбровская.

Как известно, в здании городского ЗАГСа по улице Шевченко, 58 работает волонтерский центр сбора помощи для больниц.

Нужны следующее вещи:

мужская одежда (от трусов и носков до брюк, рубашек), размеры 50-58.

моющие средства (мыло, гели и т.д)

зубная паста, щетки

чай, кофе

сухие полотенца

влажные салфетки

мусорные пакеты

одеяла

простыни, наволочки, пододеяльники

В центре работает Елена Любарова.

Ранее сообщалось, что ресторан «Скорини» в Николаевке присоединился к инициативе ресторанов и начинал готовить еду для украинских военных.

Кроме того, напомним, что подразделениям территориальной обороны Николаева нужна помощь жителей города. Список необходимого.