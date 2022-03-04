Госдума РФ единогласно одобрила закон о наказании за распространение «фейков». Он вступает в силу уже завтра. Теперь россиянам, пишущим о войне в Украине грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает сообщает Коммерсант.

Те, кто лгал, понесут жёсткое наказание, - заявил по итогам принятия законопроекта спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Проект закона предполагает дополнить УК статьей 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Это дополнения в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».

За нарушение этого закона будет предусмотрен штраф до 1,5 миллионов рублей или лишения свободы на срок до трех лет. Если при этом используется служебное положение или есть корыстные побуждения, то штраф составит до 5 миллионов, а срок лишения свободы — от 5 до 10 лет. В случае, если распространение фейков повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Российской Федерации обязала Роскомнадзор ограничить доступ к Радио Эхо Москвы и телеканалу Доджь, рассказывающим о войне России с Украиной.

Кроме того, медиасервис YouTube заблокировал трансляцию российских «Первый канал», «Россия 24», «Россия 1», TASS, «РИА Новости», РБК, «Телеканал Звезда» и еще ряда каналов на территории Украины.