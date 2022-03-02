Генеральная прокуратура Российской Федерации обязала Роскомнадзор ограничить оступ к Радио Эхо Москвы и телеканалу Доджь, рассказывающим о войне России с Украиной. Об этом сообщает Новое время.

Известно, что Радио Эхо Москвы исключили из эфира, а оба сайта заблокировали с формулировкой «в связи с целенаправленным и систематическим размещением информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также ложные сведения о действиях российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите „ДНР“ и „ЛНР“».

Редакция Эхо Москвы «категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры» и намерена обжаловать это решение в суде.

— Видим в нем политическую составляющую, а также введение цензуры, прямо запрещенной Конституцией РФ, — заявил главный редактор радио Алексей Венедиктов. — Мы продолжаем работать, — отметил главный редактор Дождя Тихон Дзязько в Facebook телеканал в ответ на блокировку канала. Канал опубликовал список ссылок, где можно посмотреть прямую трансляцию.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.