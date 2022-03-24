Руководитель благотворительного фонда «Повернись живим» Тарас Чмут обвинил глав военных администраций Винницкой области Сергея Борзова и города Днепра Игоря Маковцева в требовании взяток от волонтеров, из-за чего вызвал гневную реакцию мэра Днепра Бориса Филатова.

Об этом свидетельствует публикация на facebook-странице Тараса Чмута.

«Мне очень досадно, когда представители Днепровской и Винницкой военно-гражданских администраций (и другие) требуют «отката» у волонтеров за предоставление писем о пропуске гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения для защитников и защитниц государства. Господин Сергей Борзов, господин Игорь Маковцев – страна обязательно вспомнит вашу «помощь» в условиях войны. После победы. А пока пусть ваши фамилии будут где-нибудь зафиксированы в публичной плоскости», - говорится в публиквции волонтера.

По данным Чмута, наиболее часто представители военных администраций требуют от волонтеров 10% от суммы, указанной в счете о приобретении помощи, или эквивалент помощи, которую можно вместить в 100 автомобилей.

Тарас Чмут обратился в Офис президента с призывом принять соответствующие меры по кадровой политике в областях.

Мэр Днепра Борис Филатов отреагировал пространным комментарием под сообщением Чмута, у которого обвинил его в безосновательной клевете.

«Чмут и тебе подобные, если у вас перед тем, как разобраться в вопросе, тянутся руки к клавиатуре и возникает бессмысленный зуд написать мерзости и облить людей грязью, то держите нервы в порядке. Если у тебя и тебе подобных есть доказательства, ты не жалуйся в ОП публично, как баба, а иди с заявлением, записями разговоров и доказательствами в правоохранительные органы», - написал Борис Филатов.





В следующем комментарии он назвал Чмута «подонком» и потребовал от него доказательства взяточничества со стороны военной администрации города. Gосле возмущения пользователей в комментариях городской голова Днепра еще раз обратился к Чмуту выражением «Отвечай, сука, чего молчишь? Я на связи».

Впоследствии Борис Филатов оставил еще один бранный комментарий, сказав, что Чмут избегает разговора с ним и Борзовым. По его словам, Тарас Чмут в течение 5 часов не отвечал на телефонные звонки, хотя с момента публикации Чмутом сообщения и появлением комментария Филатова прошло 2 часа.

Уже поздно вечером Борис Филатов сообщил, что в четверг, 24 марта, эту ситуацию прокомментируют в Генпрокуратуре и СБУ.

Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов записал видеообращение, в котором рассказал, что обвинения от Тараса Чмута безосновательны, а его фонд вообще к ним не обращался.

— Объсню ситуацию, о которой написал известный волонтер Тарас Чмут. Объясняю сразу всем и СМИ. Разобрался, звонил лично господину Тарасу. Он вообще об этой ситуации от кого-то слышал. Звоним на указанного человека, который об этом заявил. Что касается 100 автомобилей, это не к нам, это к другой области. У нас касается только приборов ночного видения, оптики. Правительством Украины определене четкий перечент документов, которые необходимы для того, чтобы признать груз гуманитарным, и этот груз пересек границу. При общении с госпожой Величко я лично хотел услышать, с чего это вообще, откуда это все, что нужно давать откаты в 10%, - говорит Сергей Борзов.

По его словам, было озвучено несколько версий.

— Версия первая сначала была, что 10% — это от нее требовали с инвойса. Инвойс - это документ, который нужен для того, чтобы груз за границей покупать. По постановлению Кабмина и тем документам, которые мы выдаем, очень много украинских волонтеров знают, что инвойс вообще не нужен, мы инвойсы не видим. Ложь первая. Вторая версия, что 10% груза должно быть в Виннице. Те организации, которые дают нам письмо, сразу на этот вид товаров военного назначения уже указывают воинскую часть, которой они желают передать. Мы лично не можем, это невозможно по докумнтах, забрать 10% или 20, или 30 или 50. Потому что этот груз обязательно должен быть доставлен до воинской части. Никаким благотворительным организациям, отдельным лицам. Весь груз, который провозится, должен быть доставлен в воинскую часть, что подтверждается актом приема-передачи. Груз доехал, такое-то количество средств было получено, и соответствующее количество средств должны быть приняты воинской частью, где есть подпись уполномоченного лица от воинской части, которое получает эти приборы. В принципе, то, что было вкинуто относительно Винницкой области, я спросил: «Кому вы звонили?». Звонили заместителю. Какому заместителю? Всеми гуманитарными грузамим занимается первый заместитель - Наталья Заболотная. Спрашиваю, с кем разговаривали? Заместитель по CDTO (Заместитель по вопросам цифровой трансформации, - прим.). Ну конечно, он помогает печатать документы, но решения принимаются только первым заместителем. В принципе, тут решения нет, потому что в письме указано, что мы это заказываем для воинской части, и их передают. Мы также в приказе, я подписываю, где четко определена воинская часть, которой может быть передано. Представители этой организации что-то перепутали, что мы можем передать на благотворительную организацию. Это невозможно, ни разу такого не было, - рассказал Сергей Борзов.

По его словам, Винницкая облгосадминистрация не получала от фонда «Повернись живим» никакого письма.

— Никакого письма от этой организации не было никогда, а если был - то пускай они покажут. По телефону, спрашиваю: «У вас сохранился телефон?» — Нет. А как его зовут? — Не помнят. Кому звонили? Заместителю по CDTO. Спрашиваю, говорили по открытой связи или через мессенжеры? По открытой. Хорошо, отдали телефоны на проверку, было ли вообще соединение. Связи никакой не было. Где вы взяли тот номер телефона? Нам дали винницкие волонтеры. Винницкие волонтеры все знают, к кому нужно обращаться. Это уже какой-то бред. Спрашиваю, так а что мы сделали? Какие машины, какие 10% от калиматоров? Куда я его передам? Воинской части? Ну вы себе хотели, уже поменялась логика отмазывания, вы себе хотели эти 10%, чтобы передать своим воинским частям. Ага. Третий раз меняется вообще логика изложенного... Ну там вообще нет логики. Это просто каша безосновательная. Мне очень обидно, что люди в нашей команде работают до ночи для того, чтобы быстрее подготовить документы, чтобы груз проехал границу. И все теперь воспринимают эту ситуацию очень неоднозначно. Я понимаю, что это мощный благотворительный фонд, но люди вокруг разные. Акцентирую: лично Тарас с нами не говорил, сюда не звонил. Спрашиваю, а зачем вы звонили именно нам в Винницу, вы же в Киеве? — Мы звонили по всем администрациям, нам везде отказали. Хочу добавить только одно: вам обязательно будут отказывать, потому что эти грузы, потому что эти грузы должны с границы быть доставлены в воинские части. Мы не можем передать гуманитарный груз сначала на какую-то благотворительную организацию, а потом эта организация или фонд будет распределять. Я не говорю, что оно где-то пропадает, но у нас даже нет опции. Поэтому, этот груз, который пересек границу, обязательно попадает в воинскую часть. Количество этого груза у нас полностью совпадает с нашими актами передачи в воинскую часть. Значит, должен сказать, что нормальным языком по телефону я пытался добиться, с чего был сделан вывод, что Винница 100 машин, 10%. У нас нет цены, денег, инвойсов. Это вообще не касается гуманитарной помощи. Как говорят, учите матчасть, - рассказал чиновник.

Глава Винницкой ОГА отметил, что во время войны нельзя оценивать людей по чьему-то посту, который безосновательный. Те, кто ворует гуманитарку, должны быть очень жестко наказаны. Есть случаи по Украине.

— Но во время войны нельзя безосновательно, огульно обвинять того, «не знаю кого» и не понятно, в чем. Я не понимаю, зачем люди это сделали. И как теперь урегулировать ситуацию публично? Я это воспринял лично. Кому нечего делать, когда кто-то не работает и у кого-то что-то не получается — начинают обвинять других, почему что-то не получается. Все винницкие волонтеры очень быстро получают от нас письма. Везут, и никто никого не обвиняет. Могу попросить своих заместителей пройти полиграф. Если не откажутся — пожалуйста. Но телефонного звонка по открытой связи не было. Кому вы звонили - не понятно. К каким людям вы обращались - тоже не понятно. Если это мощная организация - пишется письмо, оно должно быть зарегистрировано. И получается ответ. 10% отката - это пальцем в небо. А теперь докажи, что у тебя сыны, а не дочка. Те, кто работает - у них нет никаких вопросов. Я государственный служащий, а не городкой голова. Я не могу ответить так, как городской голова Днепра Борис Филатов, но я с ним согласен, - подытожил Сергей Борзов.

«Повернись живим» является крупнейшим фондом, занимающимся сбором пожертвований граждан для материально-технической помощи Вооруженным силам Украины. В частности, ряд украинских банков и правительство через приложение «Дія» создали форму для перечисления пожертвований именно на счета «Повернись живим».