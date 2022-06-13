По данным британской разведки, для оперативного успеха российским войскам необходимо либо атаковать с флангов на Донбассе, либо снова пытаться форсировать реки.

Об этом сообщается в свежем обновлении британской разведки.

В минувшие выходные бои вокруг Северодонецка продолжались. Вместе с тем форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных факторов в войне.

— В ближайшие месяцы форсирование рек, вероятно, станет одним из наиболее важных и определяющих факторов в ходе войны. Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбассе войскам РФ нужно либо проводить амбициозные фланговые действия, либо пытаться вновь форсировать реки, — говорится в сообщении.

Разведчики отмечают, что ключевым для оккупантов участок на линии фронта лежит к западу от реки Северский Донец протяженностью в 90 км.

Украинским силам часто удавалось уничтожать мосты перед своим отступлением. А РФ изо всех сил пыталась скоординировать крупномасштабные переправы через реки под обстрелами ВСУ.

Ранее сообщалось, что при контрнаступлении Украины на южном фронте Россия будет выбита с западного берега Днепра, чтобы она больше не могла атаковать Николаев и Одессу.