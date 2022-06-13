Российские оккупанты контролируют больше 70% Северодонецка, бои в городе продолжаются.
Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.
— Бои настолько тяжелые, что сутки борьба может продолжаться даже не за улицу, а только за одну многоэтажку, — отметил Сергей Гайдай.
По его словам, массовая эвакуация и подвоз гуманитарных из-за обстрела невозможны. Военным удается вывозить лишь по несколько человек в день.
На заводе «Азот» остаются около 500 жителей Северодонецка, из них 40 — дети. Промзона мощно обстреливается артиллерией крупного калибра. Сергей Гайдай заявил, что Украина ведет переговоры по выводу мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке.
— Пытаемся договориться, с помощью Ирины Верещук, организовать коридор, пока безуспешно. Укрытия «Азота» не столь прочны как в мариупольской «Азовстали», поэтому нам надо вывезти людей обязательно с гарантиями безопасности, — отметил он.
Ранее сообщалось, что на Северодонецком направлении украинские военные с помощью беспилотников обнаружили три российских «Града», которые после уничтожили огнем артиллерии М777.
Российские оккупанты контролируют больше 70% Северодонецка, бои в городе продолжаются.
Об этом в эфире телемарафона сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.
— Бои настолько тяжелые, что сутки борьба может продолжаться даже не за улицу, а только за одну многоэтажку, — отметил Сергей Гайдай.
По его словам, массовая эвакуация и подвоз гуманитарных из-за обстрела невозможны. Военным удается вывозить лишь по несколько человек в день.
На заводе «Азот» остаются около 500 жителей Северодонецка, из них 40 — дети. Промзона мощно обстреливается артиллерией крупного калибра. Сергей Гайдай заявил, что Украина ведет переговоры по выводу мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке.
— Пытаемся договориться, с помощью Ирины Верещук, организовать коридор, пока безуспешно. Укрытия «Азота» не столь прочны как в мариупольской «Азовстали», поэтому нам надо вывезти людей обязательно с гарантиями безопасности, — отметил он.
Ранее сообщалось, что на Северодонецком направлении украинские военные с помощью беспилотников обнаружили три российских «Града», которые после уничтожили огнем артиллерии М777.