В Бердянске Запорожской области оккупанты планируют установить памятник российскому солдату.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам жителей, недавно в зеленой зоне Приморской площади города на центральной набережной провели «торжественное открытие закладного камня». На нем указано, что на этом месте будет «памятник российскому солдату-освободителю».

Собеседник издания выразил надежду, что «ВСУ освободят бердянцев раньше, чем они (оккупанты, — прим.) установят это (памятник, — прим.)».

Он добавил, что из-за угрозы преследований люди открыто не выражают своего возмущения такими событиями. В то же время житель Бердянска убежден, что как только приблизится деоккупация города, жители «помогут снести» этот камень.

Ранее сообщалось, что оккупанты уже повредили или разрушили в Украине 116 объектов культурного наследия. Больше всего преступлений против украинских памятников зафиксировали в Харьковской области.