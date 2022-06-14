Сегодня, 14 июня, исполнительный комитет Николаевского горсовета назначил временного перевозчика на автобусный маршрут №1. Им стало коммунальное предприятие «Николаевпастранс».
Об этом информирует пресс-служба Николаевского горсовета.
Как известно, автобусы этого маршрута курсируют от завода «Океан» в Корабельном районе до микрорайона «Северный».
Напомним, в апреле исполком Николаевского горсовета поднял цену
на проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах КП «Николаевпастранс».
Сегодня, 14 июня, исполнительный комитет Николаевского горсовета назначил временного перевозчика на автобусный маршрут №1. Им стало коммунальное предприятие «Николаевпастранс».
Об этом информирует пресс-служба Николаевского горсовета.
Как известно, автобусы этого маршрута курсируют от завода «Океан» в Корабельном районе до микрорайона «Северный».
Напомним, в апреле исполком Николаевского горсовета поднял цену
на проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах КП «Николаевпастранс».