, согласно которому с завтрашнего дня в городе поднимается цена проезда на трамваях , троллейбусах и автобусах КП «Николаевпастранс».

Билет на трамвай и троллейбус обойдется в 7 гривен при электронной покупке. Если брать его с рук у водителя , то цена повысится до 8 гривен.

Новая стоимость проезда на зеленых автобусах составит 8 гривен.

Проезд у частных перевозчиков стоит 9 гривен при протяженности маршрута меньше 10 километров и на гривну дороже , если маршрутное такси едет дальше. В отдаленные районы действует другая расценка: Матвеевка — 12 гривен, Большая Корениха — 12 гривен, Малая Корениха — 14 гривен.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.