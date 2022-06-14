Комитет по здоровью нации поддержал правительственный законопроект, который предполагает расширение доступа к препаратам медицинского каннабиса для лечения ряда болезней.
Об этом сообщает пресс-служба комитета.
Комитет рекомендует Верховной Раде включить законопроект №7457 в повестку дня и принять его.
В 2021 году Рада провалила голосование за легализацию медицинского каннабиса — не хватило голосов. «За» проголосовали только 184 депутата.
Минздрав предлагает лицензировать хозяйственную деятельность по культивированию сортов конопли для медицинских целей. Для культивирования каннабиса для медицинских, промышленных целей и в научной и научно-технической деятельности потребуется получить разрешение.
Также за обращением конопли в медицинских целях и продуктов из нее будет постоянное наблюдение. В частности, каждая партия препаратов должна маркироваться уникальным штрих-кодом.
Кроме того, должен быть электронный реестр учета перемещения медицинского каннабиса. Получить препараты на основе каннабиса можно будет только по назначению врача согласно медицинским показаниям.
Ранее сообщалось, что Львовский городской совет обратился к центральной власти с просьбой привести украинское законодательство в соответствие с Конвенцией ООН и перенести каннабис из перечня «особо опасных наркотиков» в ряд «наркотических веществ, оборот которых ограничен».
Комитет по здоровью нации поддержал правительственный законопроект, который предполагает расширение доступа к препаратам медицинского каннабиса для лечения ряда болезней.
Об этом сообщает пресс-служба комитета.
Комитет рекомендует Верховной Раде включить законопроект №7457 в повестку дня и принять его.
В 2021 году Рада провалила голосование за легализацию медицинского каннабиса — не хватило голосов. «За» проголосовали только 184 депутата.
Минздрав предлагает лицензировать хозяйственную деятельность по культивированию сортов конопли для медицинских целей. Для культивирования каннабиса для медицинских, промышленных целей и в научной и научно-технической деятельности потребуется получить разрешение.
Также за обращением конопли в медицинских целях и продуктов из нее будет постоянное наблюдение. В частности, каждая партия препаратов должна маркироваться уникальным штрих-кодом.
Кроме того, должен быть электронный реестр учета перемещения медицинского каннабиса. Получить препараты на основе каннабиса можно будет только по назначению врача согласно медицинским показаниям.
Ранее сообщалось, что Львовский городской совет обратился к центральной власти с просьбой привести украинское законодательство в соответствие с Конвенцией ООН и перенести каннабис из перечня «особо опасных наркотиков» в ряд «наркотических веществ, оборот которых ограничен».