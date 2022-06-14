Комитет по здоровью нации поддержал правительственный законопроект, который предполагает расширение доступа к препаратам медицинского каннабиса для лечения ряда болезней.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Комитет рекомендует Верховной Раде включить законопроект №7457 в повестку дня и принять его.

В 2021 году Рада провалила голосование за легализацию медицинского каннабиса — не хватило голосов. «За» проголосовали только 184 депутата.

Минздрав предлагает лицензировать хозяйственную деятельность по культивированию сортов конопли для медицинских целей. Для культивирования каннабиса для медицинских, промышленных целей и в научной и научно-технической деятельности потребуется получить разрешение.

Также за обращением конопли в медицинских целях и продуктов из нее будет постоянное наблюдение. В частности, каждая партия препаратов должна маркироваться уникальным штрих-кодом.

Кроме того, должен быть электронный реестр учета перемещения медицинского каннабиса. Получить препараты на основе каннабиса можно будет только по назначению врача согласно медицинским показаниям.