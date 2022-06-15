В Одессе 14 июня выдавали приглашения в военкоматы мужчинам призывного возраста, которые отдыхали на пляже, несмотря на запрет. Проверку начали патрульные полицейские, проводившие разъяснительные беседы с отдыхающими.

Об этом пишет «Суспільне».

Старший лейтенант полиции Александр Терентьев рассказал, что такие рейды полицейские проводят каждый день, так что в последнее время нарушителей стало меньше. К проверкам присоединились и военные, которые вручали мужчинам повестки в военкомат.

— Самое удивительное, когда женщины с маленькими детьми не реагируют на замечания. Несмотря на то, что были уже неоднократно случаи, что люди подрывались на минах, — сказал Александр Терентьев.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Одесской области Аллы Марченко, люди систематически срывают запретные ленты на пляжах и заходят на запретную территорию.

Напомним, что на пляже в Грибовке Одесской области от взрыва мины в воде погиб отдыхающий.