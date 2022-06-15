Недавние контратаки Вооруженных сил Украины на юге Украины вынудили российских оккупантов уделить первоочередное внимание своей обороне.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что сейчас оккупанты минируют неустановленные места на берегу реки Ингулец, вероятно, в ответ на успешные действия ВСУ в районе поселка Давыдов Брод (северо-западнее Херсона) и в направлении Николаева и Кривого Рога.

— Российские силы перебросили одну батарею ствольной артиллерии и две батареи реактивной артиллерии в районы вблизи границы Херсонской и Николаевской областей. Российские силы продолжали обстрел Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей, — сказано в сообщении.

Напомним, что украинские защитники на юге за сутки уничтожили 70 российских оккупантов, несколько десятков вражеской техники и два склада боеприпасов.