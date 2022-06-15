Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. За минувшие сутки под обстрелами оказались громады Баштанского, Вознесенского и Николаевского районов области.

Об этом сообщает Николаевская областная военная администрация.

Днем, 14 июня, была обстреляна Широковская громада. Пострадавших нет, повреждены жилые дома. Также из-за обстрелов повреждены жилые дома в Березнеговатской громаде. В селе Котлярево Шевченковской громады горело хозяйственное сооружение и гараж.

Жители села Лиманы Галицыновской громады после обстрелов 14 июня временно остались без света, воды и связи. Потерпевших нет. Также после вражеских обстрелов горел лес в Галицыновке Николаевского района.

Ночью, 15 июня, по Прибужановской громаде нанесены три ракетных удара. По предварительной информации, сработало ПВО. В результате обстрелов жертв и разрушений нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевая цель на юге Украины — это освобождение Херсона.