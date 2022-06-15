Интернет-банкинг ПриватБанка продолжает работать на оккупированных территориях, где отсутствует украинская мобильная связь.

Замруководителя Департамента разработки программного обеспечения ПриватБанка Юрий Решетник рассказал, как можно войти в интернет-банкинг без смс-подтверждения, если раньше вы пользовались таким способом верификации.

Чтобы зайти на страницу интернет-банкинга без смс-подтверждения, необходимо иметь:

подключение к интернету;

паспорт или банковскую карту;

знать пин-код к карте;

иметь телефон с камерой для селфи.

Нужно зайти в чат банка по ссылке http://pb.ua › chat. Далее внизу ввести, например, следующее сообщение: «Как войти в Приват24, если я нахожусь на территории, где совсем отсутствует мобильная связь?».

Появится: «Выберите, пожалуйста, вариант». Выбирать: «Нет нужного вопроса в перечне» и жмите: «Далее». Появится: «Хотите подключить специалиста для решения вопроса?». Выбирайте: «Да». Дальше нужно ждать 1, 5, 10, 15-мин. На связь выйдет оператор и предложит примерно следующее: «Мы можем дать доступ в Приват24 через ПИН-код по карте». Далее в поле нужно указать ваш финансовый номер ПриватБанка. После «Верификации пройдена успешно!».

Следующей появится форма для заполнения:

ФИО;

адрес регистрации, которая известна банку;

дата рождения.

Дополнительно могут спросить ФИО вашей жены/супруга. Оператор сообщит примерно следующее: «Надо сделать селфи, с чем будете делать фото? С картой или паспортом?». Указываете карточку или паспорт — как вам удобнее.

После успешной верификации селфи, вам дадут возможность зайти в ваш кабинет с помощью пин-кода.

Это одноразовый доступ (!!!). Чтобы позже снова так зайти, нужно будет повторно пройти всю процедуру.

Но в кабинете Приват24 можно настроить способ подтверждения, выбрав однофакторную авторизацию (только логин и пароль), чтобы Банк не отправлял подтверждение входа на финансовый телефон.