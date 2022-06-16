Вознесенская окружная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 19-летнего жителя Южноукраинска, который незаконно продавал суррогатный алкоголь.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как известно, парень, не имея лицензии, продавал местным жителям алкоголь неизвестного происхождения, который не соответствовал установленным государственным стандартам качества продукции. Примечательно, что тогда в Николаевской области действовал «сухой закон», запрещающий реализацию спиртных напитков. После этого случая в регионе ввели послабление, связанное с этим ограничением.

После употребления суррогата две 18-летние местные жительницы и 40-летний мужчина скончались. Еще 4 человека в возрасте от 17 до 40 лет тогда попали в больницу.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

— Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества, с изъятием и уничтожением незаконно производимой или приобретенной продукции, оборудования для ее изготовления, — пишут в Вознесенской окружной прокуратуре.

Напомним, с 25 мая в будние дни на территории Николаевской области разрешили продажу слабоалкогольных напитков, пива и вина на срок действия военного положения в Украине.